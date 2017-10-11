Вольф ответил Марко: в «Мерседесе» предпочитают думать головой, а не яйцами

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко. Последний, комментируя встречу Вольфа с отцом Макса Ферстаппена, заявил, что у представителей «Мерседеса» нет своего стиля и что только у «Ред Булл» есть яйца для работы с молодыми пилотами.

«У меня были отличные отношения с Йосом Ферстапенном ещё в те времена, когда Макс и близко не был к Формуле-1. Мы просто выпили с ним кофе. Что касается заявлений Марко о работе с молодыми пилотами, то мы в „Мерседесе“ предпочитаем думать головой, а не яйцами», — цитирует Вольфа F1Today.