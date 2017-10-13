Представитель «Дакара» объяснил, зачем в грузовом зачёте уменьшают объём моторов

Глава департамента «Дакара» по работе с участниками Ксавье Гавори рассказал, зачем организаторы ралли-марафона решили вновь поменять технический регламент в зачёте грузовиков. С 2019 года участники будут обязаны использовать моторы объёмом не более 13 литров, в то время как сейчас разрешены 16-литровые агрегаты. Это изменение сильно ударило по команде «КАМАЗ-мастер», которой пришлось спешно искать бюджет для подготовки нового двигателя.



«Мы двигаемся в ногу со временем, следуем общей тенденции на сокращение литража. И это не означает уменьшения скорости: сейчас 16-литровые моторы не мощнее новых 13-литровых. Ну а доволен участник сменой регламента или не доволен, во многом зависит от того, насколько легко ему удалось подобрать новый двигатель. Не бывает так, чтобы всем было хорошо.



Нет, я не могу назвать победы „КАМАЗа“ проблемой для организаторов. Столь громкие успехи камазовцев — это ещё и мотивация для их конкурентов работать ещё лучше. Если им удаётся победить „КАМАЗ-мастер“, то это показатель очень высокого результата», — заявил Гавори во время Russian Motorsport Forum в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Соперники не приуныли, но...» Как «КАМАЗ» выиграл вопреки регламенту Доминаторы «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, а также руководитель гонки Владимир Чагин — о победе, сложностях и будущем.