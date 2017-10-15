Грин и Экстрём потеряют позиции на стартовой решетке второй гонки в Хоккенхайме

Лидеры личного зачёта DTM сезона-2017 Джейми Грин и Маттиас Экстрём получат штрафы в виде потери мест на стартовой решётке во второй гонке в Хоккенхайме. Грин будет оштрафован на десять стартовых мест, а Экстрём потеряет пять позиций.



К штрафу Экстрёма привело предупреждение, полученное за вытеснение с трассы Маро Энгеля в восьмом повороте первой гонки. Поскольку это предупреждение стало для шведа третьим в текущем сезоне, то автоматически превратилось в пять штрафных позиций.



Грин также получил предупреждение от стюардов, ставшее пятым в сезоне, что карается штрафом в десять стартовых мест в следующей гонке. Предупреждение ему было вынесено за то, что он не оставил места Тимо Глоку на выходе из десятого поворота.