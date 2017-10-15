Феттель: Райкконен — лучший партнёр по команде

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением относительно Кими Райкконена, назвав его лучшим напарником за всю карьеру.

«Конечно, всё становится гораздо проще, когда ты работаешь с кем-то, с кем у тебя уважительные отношения. Многие в Формуле-1 любят усложнять некоторые вещи, так что намного лучше, когда сотрудничаешь с тем, у кого нет в голове каких-то политических игр и такого рода путаницы.

В этом плане Кими, наверное, лучший партнёр по команде. Также я неплохо ладил с Риккардо. Можно упомянуть и Марка Уэббера, хотя временами у нас бывали разногласия", — приводит слова Феттеля Autosport.

В следующем году Кими Райкконен и Себастьян Феттель продолжат выступать за «Феррари».