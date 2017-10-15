Русинов: «6 часов Фудзи» превратилась в лотерею

Пилот G-Drive Racing Роман Русинов поделился впечатлениями от гонки «6 часов Фудзи», на которой экипаж Русинова занял шестую позицию под проливным дождём.



«Гонка превратилась в лотерею. У нас был хороший ритм, нам удавалось захватывать лидерство, но постоянные появления на трассе машины безопасности полностью спутали все карты относительно стратегии дозаправок. Так, во время последнего пит-стопа мы залили полный бак, и если бы гонка продолжалась в режиме машины безопасности ещё несколько кругов, то всем остальным пришлось бы заезжать в боксы – и тогда бы мы вернулись на первую позицию и одержали победу. Но в итоге заезд был остановлен раньше, и с этим ничего поделать нельзя. Нам вновь просто не повезло. Но обнадёживает скорость, которую нам удалось демонстрировать по ходу таких по-настоящему экстремальных условий», — цитирует Русинова пресс-служба G-Drive Racing.