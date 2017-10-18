Риккардо: «Ред Булл» рано начал работать над машиной на 2018 год

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо отметил, что команда решила пораньше начать развитие болида на 2018 год, чтобы избежать повторения слабого старта в сезоне.



«Я всегда чувствовал, что мы медленно начинали сезоны, особенно с тех пор, как я пришёл в команду. Но это, насколько мне известно, не было запланировано. Я не совсем понимаю, почему так происходит. Мы определённо становимся сильнее, продолжение прогресса — это хорошая тенденция, но хотелось бы сильнее начинать сезон.



Мы всегда чувствуем, что начинаем работать нам машиной на следующий сезон довольно рано, но, возможно, то, что мы считаем ранним началом работы над новой машиной, — это ещё на самом деле недостаточно рано.



Идея такова, что в следующем сезоне не так много изменений, и мы с нетерпением ждём этого года, который, как я надеюсь, начнём значительно сильнее», — цитирует Риккардо Autosport.