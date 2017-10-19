Во Франции инициировали расследование по факту продажи Ф-1 Liberty Media

Финансовая национальная прокуратура Франции открыла расследование относительно решения ФИА, предоставившего зелёный свет на продажу коммерческих прав на Формулу-1 компании Liberty Media.



Согласно информации New York Times, французские власти ищут информацию о возможном конфликте интересов, относящемся к исполнению руководством ФИА роли арбитра в вопросе продажи прав на Ф-1, тогда как федерация сама владела долей в спорте. ФИА являлась владелицей 1% акций Формулы-1 до продажи коммерческих прав Liberty Media по соглашению с прежним владельцем серии, фондом CVC.



«Мы полностью уверены в том, что при любом расследовании будет установлено, что ФИА действовала надлежащим образом во все времена, и мы готовы сотрудничать с любыми органами, если какие-либо расследования начнутся или будут декларированы соответствующими органами», — прокомментировали эту информацию в ФИА.