Булье: «Макларен» может выполнить обещание перед Алонсо

Руководитель «Макларена» Эрик Булье рассказал о своих впечатлениях от продления контракта с Фернандо Алонсо. По словам Булье, команда готова предоставить Алонсо конкурентоспособную машину.



«Невозможно найти лучшего гонщика, чем Фернандо, для того, чтобы добиться результата на воскресной гонке. Думаю, все в Формуле-1 признают это. Было понятно, что он любит нашу команду и его сердце всегда останется с нами. Сегодняшнее объявление показывает, что он полностью готов выступать и побеждать в составе «Макларена». И пусть на протяжении последних лет нас ждало разочарование, но теперь мы понимаем, что можем выполнить обещание и предоставить Фернандо конкурентоспособную машину на следующий сезон.



Стабильность в составе пилотов — один из небольших, но важных элементов, позволяющих команде сохранять импульс внутри, и я уверен, что мы напишем новую главу в истории «Макларена» с Фернандо и Стоффелем — по моему мнению, лучшим пилотским составом в Формуле-1», — цитирует Булье пресс-служба «Макларена».