Масса: никаких переговоров с «Уильямсом» с момента тестов Кубицы не было

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса рассказал, что после Гран-при Японии не вёл никаких переговоров с командой относительно своего будущего. На этой неделе «Уильямс» провёл тесты на «Хунгароринге» с Робертом Кубицей и Полом ди Рестой, пилотировавшими болид 2014 года, чтобы оценить их способность занять место пилота в 2018 году. Неделей ранее Кубица также провёл частные тесты на «Сильверстоуне».



«Нет, никаких переговоров не было. Я был предельно откровенен, когда беседовал с командой, я совершенно ясно поделился своим видением ситуации. Теперь мне нужно, чтобы команда сказала мне «да» или «нет». Команда знает на 100%, что я могу дать, и я уверен, что это то, что ей нужно.



Мне нечего сказать (о тестах Кубицы). Я сосредоточен на своей работе в гонке. Я довольно расслаблен и наслаждаюсь своей работой», — цитирует Массу Crash.