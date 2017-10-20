«Уильямс» оштрафовали за слишком долгое использование комплекта шин

Команда «Уильямс» получила наказание со стороны стюардов Гран-при США Формулы-1 за нарушение правил использования комплектов шин. Согласно регламенту, команда должна использовать заранее выбранный комплект шин не дольше, чем первые 40 минут по ходу первой тренировки. Однако в случае с Фелипе Массой комплект промежуточной резины был задействован 40 минут и три секунды.



Стюарды вынесли «Уильямсу» предупреждение и наложили штраф в размере 10 тыс. евро, однако эту сумму команде придётся заплатить, только если они вновь совершат подобный проступок в ближайшие 12 месяцев.