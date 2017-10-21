Феттель: в субботу «Феррари» сможет прибавить

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался недоволен итогами пятничных тренировок Гран-при США, однако с оптимизмом смотрит на квалификацию. Феттель столкнулся с механическими проблемами по ходу второй тренировки, проехав всего 11 кругов и показал только третье время.



«Обычно в пятницу удаётся провести на трассе максимум времени, но сегодня это не произошло. Завтра нам нужно будет найти хороший темп, думаю, мы должны быть быстры. Кими работал за рулём второй машины, так что можно многое изучить. Главное — удостовериться, что машина будет в хорошей форме завтра. Думаю, после нескольких хороших кругов мы сможем серьёзно прибавить», — цитирует Феттеля Sky Sports.

