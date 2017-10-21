Райкконен: всё прошло нормально, ничего необычного

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен не стал делать глубоких выводов из результатов пятничных тренировок Гран-при США Формулы-1. Финн занял шестое место во второй практике.



«Всё прошло нормально. Всегда всё может быть лучше, но это только пятница. Слишком рано о чём-то говорить, но я не думаю, что было что-то особенное. Ничего необычного. Я не знаю, что делали остальные. Это был нормальный день, нормальная пятница, и мы сделаем всё возможное в субботу. Мы просто постараемся оказаться в верном положении и отталкиваться от этого», — приводит слова Райкконена портал Crash.