Масса: машина конкурентоспособна, и поэтому я рад

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал пятничные свободные тренировки Гран-при США. Во второй сессии бразилец занял восьмую позицию.



«Это была хорошая пятница, и приятно быть в первой десятке. Я чувствую, что машина конкурентоспособна, и поэтому я рад. Я был доволен балансом, и даже в мокрых условиях с утра ощущения от автомобиля были в порядке. Я очень надеюсь, что завтра у нас будет такая же конкурентоспособная машина, как сегодня, чтобы мы, надеюсь, смогли побороться впереди и набрать очки», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».