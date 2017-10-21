«Феррари» поменяет шасси Феттеля после проблем в пятницу

Команда «Феррари» приняла решение заменить шасси после проблем, возникших с автомобилем немецкого гонщика Себастьяна Феттеля на пятничных тренировках Гран-при США Формулы-1. В субботу немец будет использовать другое шасси. Механики уже приступили к необходимым работам по переносу всех узлов на новое шасси.



Во второй пятничной тренировке Феттель сумел проехать лишь 11 кругов, практически не поработав на машине с полными баками. При этом сам Себастьян выразил уверенность, что в субботу его команде удастся прибавить.

