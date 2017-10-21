Хартли: добился довольно большого прогреса по ходу дня

Новичок Формулы-1 Брендон Хартли рассказал, как он отработал пятничные тренировки Гран-при США Формулы-1.



«Сегодня пришлось быстро учиться! Всё прошло довольно гладко, я сохранял машину на трассе, не допуская слишком много ошибок, так что вполне доволен. Я не очень хорошо знал, чего сегодня ждать, потому что нужно было так много всего выучить! Думаю, я добился довольно большого прогресса по ходу дня. Самая большая разница по сравнению с тем, к чему я привык, — сцепление на высокой скорости: оно в Формуле-1 невероятное! Я был поражен. Ещё одно испытание — это шины, которые весьма отличаются от привычных мне. С другой стороны, длинные серии кругов были весьма позитивными, я проделал хорошую работу с шинами. Самое серьёзное, над чем мне надо поработать, — темп на новых покрышках. Завтра утром я ещё потружусь над этим. Надеюсь, завтра я сделаю ещё один шаг вперёд», — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».