Перес: нам по силам опередить середняков в США

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес остался доволен работой, проделанной на пятничных тренировках. По словам мексиканского гонщика, команда собрала достаточно информации, чтобы чувствовать себя уверенно в оставшиеся дни Гран-при США.



«Можем быть довольны своей работой в пятницу. Сейчас у нас достаточно информации, чтобы хорошо провести оставшиеся дни уик-энда. В гонке с середняками будет непросто, но уверен — нам по силам опередить их. Машина хорошо себя чувствует на трассе, особенно в условиях тёплой погоды», — цитирует Переса Autosport.