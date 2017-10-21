С Тильке провели консультации относительно возможной гонки Ф-1 в Роттердаме

Голландский промоутер Герман Ванхольт рассказал о том, что недавно он провёл встречу с известным архитектором автодромов Германом Тильке, которому был представлен план относительно возможного проведения уличного Гран-при в Роттердаме в будущем.



«Тильке задал несколько вопросов, изучил наши планы, после чего энтузиазма у него лишь прибавлялось.



Однако инициативу придётся взять на себя муниципалитету. Это будет стоить небольших денег, но кто знает, что из этого выйдет» — цитирует Ванхольта голландское издание Formule 1.

Ранее сообщалось о том, что боссы Ф-1 заинтересованы в проведении Гран-при на улицах Роттердама и Амстердама. Однако гонка в столице Нидерландов на данный момент кажется маловероятной.