Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 12-й

В Остине состоялась квалификация Гран-при США Формулы-1, по итогам которой право стартовать с поул-позиции завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а третий результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса».



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам квалификации показал 12-й результат. Его коллега по команде Брендон Хартли в первой для себя квалификации не сумел пробиться во второй сегмент.



Формула-1. Гран-при США. 21 октября. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:33.108

2.Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.239

3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.460

4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)+0.469

5. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.469

6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.550

7. Эстебан Окон (Force India) +1.539

8. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.744

9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.899

10. Серхио Перес (Force India) +2.040



После второго сегмента выбыли

11. Фелипе Масса (Williams) +2.047

12. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.421

13. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.533

14. Ромен Грожан (Haas) +2.762

15. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — без времени (не выезжал)



После первого сегмента выбыли

16. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.734

17. Лэнс Стролл (Williams) +3.760

18. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +3.781

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.071

20. Кевин Магнуссен (Haas) +4.286