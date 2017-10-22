Феттель: когда было действительно важно, я сделал всё правильно

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при США Формулы-1.



«Я очень рад. Но мне немного не хватало ритма из-за ветра. Однако когда в конце было действительно важно, я сделал всё правильно. Тут важно быть на первом ряду, потому что я верю, что наш гоночный темп очень хороший. В квалификации мы весь год немного позади. Поздравления Льюису, который проехал два хороших круга, но я с нетерпением жду воскресенья. Мы двигаемся день за днём. Вчера мы проехали недостаточно кругов, но сегодня было лучше. Гонка завтра. Это отличная трасса, так что день должен получиться хорошим», — приводит слова Феттеля Sky Sports.