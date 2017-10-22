Алонсо: в следующем году Сайнсу будет сложно, «Макларен» будет впереди

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при США. Также испанец оценил восьмое место своего соотечественника Карлоса Сайнса, перешедшего в «Рено».



«Я очень рад. С учётом штрафа Ферстаппена мы будем восьмыми, но и без этого очень хорошая суббота. Было жарче, из-за ветра в поворотах было сложно. В первом сегменте пришлось адаптироваться, но я быстро сделал это. Хорошо, что наша машина очень хорошо ведёт себя в таких условиях — когда сцепление небольшое. Возможно, поэтому мы прошли в третий сегмент. Очки? Посмотрим, возможно ли это. Без сомнений, Ферстаппен будет атаковать, но мы будем стартовать на 12 или 13 мест впереди его. Надеюсь, мы наберём очки. В Малайзии нам не повезло, в Японии пришлось менять мотор, но мы до самого конца боролись за очки с Массой. И была потеряна большая возможность в Сингапуре.



Карлос? Он выступил очень хорошо. Это небольшой сюрприз. Мы знаем, что он будет очень хорош. В следующем году ему будет сложно, потому что „Макларен“ будет впереди, но пусть наслаждается этими четырьмя гонками!» — приводит слова Алонсо AS.