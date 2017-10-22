Риккардо: в квалификации очень мешал ветер

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, занявший четвёртое место по результатам квалификации Гран-при США, посетовал на ветер.



«Я был счастлив, когда на финише оказался с четвёртым временем. Но когда увидел, как мало я уступил Боттасу, расстроился, потому что одна сотая секунды — это практически ничего. Я сделал всё, что мог. В третьей тренировке и в первой части квалификации мы были очень далеки от темпа лидеров, так что пока этап складывается не лучшим образом.



В квалификации очень мешал ветер. Трасса расположена на открытой местности, её хорошо продувает, порой ветер очень сильный. Ветер и неровное и скользкое покрытие объясняют, почему времена на круге в этом году такие медленные. На последней попытке мне удалось прибавить, это радует. Второй ряд стартового поля — хорошая позиция для воскресенья», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».