Уэббер: Хартли — очень целеустремлённый парень

Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер рассказал, благодаря чему Брендон Хартли смог попасть в Формулу-1, будучи отчисленным несколько лет назад из программы поддержки молодых гонщиков австрийского концерна.



«В программе поддержки «Ред Булл» довольно жёстко относятся к молодёжи, но это часть испытания. Работать засучив рукава оказалось слишком тяжело для Хартли. Он мог вернуться домой, но он не бросил своё дело, продолжил бороться. Мы много говорили о случившемся. Не могу сказать, что Брендон сожалел, но он хотел исправить ситуацию. Технически он всегда был хорош, а на длинных дистанциях чемпионата WEC обрёл стабильность. Он был слаб физически, но занялся велоспортом, благодаря чему набрал хорошую спортивную форму. Хартли — целеустремлённый парень, это и стало залогом его прогресса», — цитирует Уэббера Daily Mail.