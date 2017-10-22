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Уэббер: Хартли — очень целеустремлённый парень

22 октября 2017, воскресенье. 20:07 Авто

Бывший гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер рассказал, благодаря чему Брендон Хартли смог попасть в Формулу-1, будучи отчисленным несколько лет назад из программы поддержки молодых гонщиков австрийского концерна.

«В программе поддержки «Ред Булл» довольно жёстко относятся к молодёжи, но это часть испытания. Работать засучив рукава оказалось слишком тяжело для Хартли. Он мог вернуться домой, но он не бросил своё дело, продолжил бороться. Мы много говорили о случившемся. Не могу сказать, что Брендон сожалел, но он хотел исправить ситуацию. Технически он всегда был хорош, а на длинных дистанциях чемпионата WEC обрёл стабильность. Он был слаб физически, но занялся велоспортом, благодаря чему набрал хорошую спортивную форму. Хартли — целеустремлённый парень, это и стало залогом его прогресса», — цитирует Уэббера Daily Mail.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Брендон Хартли Марк Уэббер
Новости. Авто
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