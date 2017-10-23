Элиссон: победа «Мерседеса» в КК одна из самых эпичных за последние годы

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Элиссон поделился впечатлениями от победы команды в Кубке Конструкторов, назвав её одной из самых эпичных за последние сезоны Формулы-1.

«Это огромная честь. Я очень благодарен за предоставленную мне возможность присоединиться к команде и сыграть в этом роль. Удивительная команда, выиграть четвёртый титул кряду и сделать это, пройдя через масштабные изменения регламента. Мне очень повезло, а ещё больше повезло оказаться сегодня на подиуме.

В нынешнем сезоне борьба была очень плотной, а разница между машинами составляла сотые доли секунды, так что этот чемпионат напоминал игрушку йо-йо, мы были то впереди, то позади.

Но на протяжении всего сезона команда по чуть-чуть прибавляла в каждой области, что и сделало разницу и превратило эту победу в одну из самых эпичных за последние годы", — приводит слова Элиссона Sky Sports.