Монтойя: Сайнс заставил Квята выглядеть плохо

Экс-пилот Ф-1 Хуан Пабло Монтойя признался, что его впечатлил дебют Карлоса Сайнса-младшего в «Рено» на Гран-при США. Тем не менее, по мнению колумбийца, успех Сайнса в этом сезоне мог предрешить судьбу россиянина Даниила Квята в программе «Ред Булл».



Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку Гран-при Мексики. По слухам «Ред Булл» не видит смысла в продолжении сотрудничества с Квятом.



«Меня действительно впечатлило то, что он сделал. Нелегко сесть в новый автомобиль и не допускать ошибок, будучи конкурентоспособным. Ясно, что теперь Сайнс является одним из лучших.



Я думаю, что иногда молодёжная программа «Ред Булл» бывает несправедлива к пилотам. Карлос победил Квята (в «Торо Россо»), и было сказано, что российский гонщик, возможно, недостаточно хорош. Возможно, случилось так, что Сайнс проделал отличную работу не только в «Торо Россо», но и теперь в «Рено».



Для Карлоса всё сложилось очень хорошо, потому что в «Ред Булл» есть пилоты, которые иногда выбрасываются. Но Сайнсу удалось продолжить карьеру в отличной команде», — цитирует Монтойю AS.