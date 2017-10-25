Петров: «Ред Булл» не дал Квяту раскрыться, но в то же время нельзя их винить

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал решение «Ред Булл» не задействовать Даниила Квята в составе «Торо Россо» на заключительных этапах Ф-1 сезона-2017. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что «быки» не видят у Квята будущего в Ф-1 в рамках своей программы.

«Несправедливым решением я скорее бы посчитал то, что Квята тогда выгнали из «Ред Булл» и не дали шанса показать, на что он способен. Но сейчас об этом говорить сложно, потому что Ферстаппен показывает превосходную скорость. Плохо, что «Ред Булл» не дал Квяту раскрыться, но в то же время нельзя их винить. Они поменяли пилота, Ферстаппен поехал очень хорошо и следующую же гонку выиграл. Точно так же «Торо Россо» смотрит на перспективу и поменял Квята на двух других гонщиков, которые, вероятно, станут призовыми пилотами на следующий год. Если бы они рассматривали в перспективе Квята, то оставили бы его», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.



Также Петров прокомментировал шансы Квята остаться в Ф-1 за пределами программы «Ред Булл» или продолжить карьеру в другой серии.



«Пока есть свободные места в Формуле-1, шансы есть всегда. Квяту нужно только стараться. Если ему это вообще интересно. Мы не знаем его мыслей и пожеланий. Может, Даниилу не интересна Формула-1, не нравится политически. Нужно дождаться его заявлений. Всегда тяжело высказываться, когда тебя убрали из Формулы-1, но если есть хоть малейший шанс вернуться, надо его использовать, пусть под конец сезона это непросто.



Существует много различных чемпионатов, но я не знаю планов Квята. Хочет ли он продолжать ездить? Что ему ближе, что бы он хотел попробовать после Формулы-1? Сказать сложно», — заключил Петров.