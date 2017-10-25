Ньюгарден хочет попробовать силы в Формуле-1

Чемпион серии IndyCar в 2017 году Джозеф Ньюгарден хочет попробовать свои силы в Формуле-1. По словам пилота, он, как и Фернандо Алонсо, открыт к новым вызовам и готов выступать в самых различных сериях.

«Я в наилучшем положении, которое только можно представить. Команду Penske невозможно победить, и, глядя на нас, можно сказать, что у нас феноменальное положение. IndyCar — безусловно, отличная серия и очень конкурентоспособная. Но конечно же мне бы хотелось попробовать свои силы в Формуле-1.

В этом плане я отчасти подобен Фернандо Алонсо, который хочет пробовать свои силы в различных сериях. Мне нравятся все виды автоспорта, и я хочу продолжать выступать в IndyCar, но также мне нравится и Ф-1. Если возможность появится, я бы хотел ею воспользоваться», — приводит слова Ньюгардена ESPN.