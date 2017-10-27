Окон получал угрозы от болельщиков Переса перед Гран-при Мексики

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон признался, что получал в интернете угрозы от болельщиков партнёра по команде Серхио Переса. Отношения француза с мексиканцем складывались по ходу сезона достаточно нелегко, и принимая это во внимание, в преддверии домашнего для Переса Гран-при его болельщики активизировались.

«Я ожидал немного тяжёлый приём здесь, особенно если вспоминать все сообщения которые я получал в „Твиттере“. Все эти угрозы смерти были сумасшествием. Но вообще-то, меня встретили здесь достаточно тепло, посмотрим, как всё будет складываться дальше. Не знаю, стоило ли воспринимать угрозы всерьёз, ведь это интернет. Последнее сообщение, кажется, было вчера. А вообще-то я получаю их ещё с этапа в Баку. Но в реальном мире меня здесь приняли хорошо. Всегда неприятно получать такие сообщения, но сейчас всё хорошо и я надеюсь, что всё так и останется", — приводит слова Окона Motorsport.