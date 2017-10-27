Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Росберг: Хэмилтон и Кубица — самые быстрые пилоты, с которыми я соревновался

27 октября 2017, пятница. 20:33 Авто

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг рассказал, как было принято решение о сотрудничестве с Робертом Кубицей, менеджером которого он стал в сентябре этого года, а также отдал должное экс-партнёру по команде Льюису Хэмилтону.

«Как началось моё сотрудничество с Кубицей? Роберт и Льюис — самые быстрые пилоты, с которыми мне довелось соперничать. Так что, когда Роберт попросил у меня об этом, мне было легко принимать решение. Я знаю, насколько он быстр и лучше других.

Что бы я посоветовал Феттелю в борьбе с Хэмилтоном? Льюис лучше других гонщиков, но я предоставлю Феттелю возможность понять это самому», — приводит слова Росберга официальный сайт Формулы-1.

Росберг стал менеджером Кубицы
Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Льюис Хэмилтон Нико Росберг Роберт Кубица
Новости. Авто
27 октября 2017, пятница
21:25 Ферстаппен: «Ред Булл» добился наибольшего прогресса среди всех
20:59 Штайнер: «Хаас» готов к худшему сценарию на Гран-при Мексики
20:33 Росберг: Хэмилтон и Кубица — самые быстрые пилоты, с которыми я соревновался
19:34 Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при Мексики
19:08 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после 7 СУ, Ожье — третий
18:34 Гасли потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Мексики
17:36 Хюлькенберг: сильный партнёр по команде? Не вижу в этом проблемы
16:31 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после четырёх СУ, Ожье — четвёртый
16:17 Окон раскритиковал дополнительные бордюры в первом повороте трассы в Мексике
15:44 Петров: последние гонки могли бы многое изменить для Квята
14:51 Liberty Media не допустила утечки информации о моторном регламенте на 2021 год
14:00 Хэмилтон: хочу завоевать титул, одержав победу в Мексике
14:00 Формула-1. Гран-при Мексики. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
12:53 Сайнс опроверг слухи, что в «Рено» его обязали лучше следить за внешним видом
12:24 Риккардо: новый контракт Ферстаппена не ослабил моих позиций, а усилил
11:34 Ермилин: у Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»
10:43 MotoGP. Довициозо показал лучшее время на пятничных тренировках ГП Малайзии
10:20 Гасли: концовка чемпионата «Супер Формулы» получилась странной
09:42 Ферстаппен извинился перед ФИА за свои высказывания после гонки в Остине
09:20 Алонсо: я хочу доказать, что являюсь лучшим гонщиком в мире
02:21 Штайнер объяснил, почему в гонке в Остине сказал Грожану заткнуться
02:00 Хартли: люди будут ожидать от меня большего — уверен, я могу выполнить работу
01:53 Уайтинг: было бы приятно, если бы Ферстаппен извинился
00:46 Окон получал угрозы от болельщиков Переса перед Гран-при Мексики
26 октября 2017, четверг
23:40 Хэмилтон: для меня было бы честью соперничать в одной команде с Риккардо
22:56 Верляйн: я пока не рассматриваю варианты за пределами Формулы-1
22:41 Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф
22:14 Ожье лидирует на Ралли Великобритании после 1-го СУ
21:26 Алонсо и Вандорн будут оштрафованы на 35 позиций на Гран-при Мексики
20:24 Ферстаппен: не пытался никого обидеть, иначе называл бы их по именам
19:53 Формула-1 может перейти на полноприводные автомобили
19:38 Участие Алонсо в «24 часах Дайтоны» подтверждено официально
17:55 Хюлькенберг поддержал идею изменения стартовой решётки
16:57 Хэмилтон не хочет выступать в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Инди 500»
15:33 З. Браун рассчитывает, что в следующем году «Макларен» будет бороться за подиумы
14:10 Верляйн намерен провести переговоры с Вольфом и Вассёром
13:43 Вильнёв рассказал о решающей атаке Шумахера на Гран-при Европы в 1997 году
12:51 Марко отстранил Квята сразу после ГП США и не дал ему попрощаться с командой
12:17 Грожан: работа с шинами по-прежнему ахиллесова пята «Хааса»
11:17 Хартли будет выступать в Формуле-1 под номером 28
10:51 Гасли: в Мексике продолжу набираться опыта
10:25 Хартли: жду возможности применить уроки ГП США на этапе в Мексике
09:59 Гелаэл заменит Гасли на первой практике Гран-при Мексики
09:49 Хорнер: решение о двигателе будет принято весной-летом 2018 года
09:14 Феттель, Боттас и Ферстаппен примут участие в пресс-конференции ФИА в четверг
Все новости RSS
Партнерский контент