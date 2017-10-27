Росберг: Хэмилтон и Кубица — самые быстрые пилоты, с которыми я соревновался

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг рассказал, как было принято решение о сотрудничестве с Робертом Кубицей, менеджером которого он стал в сентябре этого года, а также отдал должное экс-партнёру по команде Льюису Хэмилтону.

«Как началось моё сотрудничество с Кубицей? Роберт и Льюис — самые быстрые пилоты, с которыми мне довелось соперничать. Так что, когда Роберт попросил у меня об этом, мне было легко принимать решение. Я знаю, насколько он быстр и лучше других.

Что бы я посоветовал Феттелю в борьбе с Хэмилтоном? Льюис лучше других гонщиков, но я предоставлю Феттелю возможность понять это самому», — приводит слова Росберга официальный сайт Формулы-1.