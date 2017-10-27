Кубица — главный кандидат на место в «Уильямсе»

Польский гонщик Роберт Кубица имеет хорошие шансы вернуться в Формулу-1 в составе «Уильямса». По данным Auto Motor und Sport, Кубица является фаворитом в борьбе за место напарника Лэнса Стролла. На тестах машины 2014 года в Будапеште поляк не столкнулся ни с какими физическими проблемами. Лучший круг Роберта был на две десятые медленнее, чем у Пола ди Ресты, однако трасса в день работы Кубицы была медленнее.



Вместе с тем «Уильямс» согласен, что было бы важно протестировать Кубицу на автомобиле 2017 года, который гораздо быстрее, чем машина 2014-го. Вполне возможно, Роберт проведёт за «Уильямс» один из тестовых дней после Гран-при Абу-Даби.

Масса не считает Кубицу и ди Ресту достойными его места в «Уильямсе»