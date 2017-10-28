Грожан: пропуск пятничной практики — это как выстрел в ногу

Пилот «Хааса» Громен Грожан прокомментировал неудачную пятничную практику Гран-при Мексики. На первой тренировке француз уступил место в кокпите Антонио Джовинацци, а на второй смог проехать всего три круга.



«У меня были проблемы с задней частью болида. Первоначально я не понимал, что происходит — избыточен ли у нас аэродинамический баланс или просто неправильные настройки. У меня случился такой разворот, какого я не ожидал, а после я увидел, как разлетается покрышка. Я не знаю, что случилось раньше — разворот или разрыв покрышки, но всё вышло довольно странно на том круге.



Завтра нам нужно сделать несколько кругов. Но у нас не будет длинных серий. Понятно, что когда ты пропускаешь пятничные тренировки — это можно сравнить с выстрелом в ногу. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах для подготовки завтрашнему дню. У нас есть два комплекта «ультрасофта» для подготовки на третьей тренировке к квалификации. Потом мы постараемся понять, что нам нужно для гонки», — приводит слова Грожана пресс-служба команды,