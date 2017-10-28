Ферстаппен: невероятно раздражён вторым местом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Мексики и отметил, что не чувствует вины в испорченном первом круге Валттери Боттаса в третьем сегменте.

«Я невероятно раздражён! В третьем сегменте всё пошло немного сложнее, я не смог заставить шины работать по-настоящему. На этой трассе очень скользко, и в моём случае передние покрышки не работали, так что была недостаточная поворачиваемость. Второе место — это хорошо, но не при таких обстоятельствах. Я выложился полностью, но было недостаточно. Я очень хотел завоевать поул-позишн. По крайней мере, у нас будет достойная стартовая позиция.



Инцидент с Боттасом? Какой инцидент? Я был внутри, он же ехал по своей траектории и заблокировал колёса — не было никакого инцидента», — приводит слова Ферстаппена ESPN.