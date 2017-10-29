Окон: допустил небольшую ошибку — возможно, мог оказаться впереди Райкконена

Гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон оценил шестой результат в квалификации Гран-при Мексики. Француз проиграл ставшему пятому Кими Райкконену из «Феррари» две десятые секунды.



«Это была восхитительная квалификация. Я очень счастлив. Вчера машиной было не слишком легко управлять, но команда проделала отличную работу по поиску дополнительной скорости. Все на трассе и на базе упорно работали по внесению улучшений, и сегодня мы смогли ощутить разницу. Они дали мне очень сильную машину, и по ходу сессии темп становился всё лучше и лучше.



Я допустил небольшую ошибку на финальном круге в третьем сегменте, так что, возможно, я мог проехать ещё быстрее и оказаться впереди Райкконена. В любом случае, я очень доволен результатом и нахожусь в восхищении перед гонкой. У нас сильный гоночный темп, хорошая максимальная скорость и потенциал для очень сильного результата», — приводит слова Окона пресс-служба «Форс Индия».