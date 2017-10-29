Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон может покинуть команду по завершении сезона 2018 года. Руководство «Форс Индия» уже подтвердило, что не станет препятствовать пилоту получить возможность выступать в «Мерседесе»

Учитывая это, в команде уже сейчас готовы приступить к поиску резервного гонщика на следующий сезон. Предполагается, что после ухода Окона, таковой может стать боевым пилотом команды.

По информации Auto Motor und Sport одним из кандидатов на место резервного пилота «Форс Индия» является Даниил Квят, сотрудничество которого с «Ред Булл» было разорвано после Гран-при США.

«В прошлом мы сделали так, что наши резервные пилоты в лице Антонио Льюцци, Пола ди Ресты и Нико Хюлькенберга получали место боевого гонщика», — приводит слова операционного директора «Форс Индия» Оттмара Зафнауэра Auto Motor und Sport.