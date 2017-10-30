Окон: в какой-то момент я верил, что подиум возможен

Гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал пятый результат на Гран-при Мексики.



«Это отличный день для команды. Пятое место в гонке и гарантия четвёртой позиции в чемпионате — фантастическое достижение после сильного сезона. В какой-то момент я верил, что подиум возможен, потому что очень долго ехал третьим. Я отлично стартовал, а затем атаковал, как мог, в свободном воздухе. К сожалению, виртуальный сейфти-кар дал Кими преимущество по ходу пит-стопов, и он сумел нас обогнать.



Финальные несколько кругов гонки со Строллом позади были непростыми. Его шины были свежее, он сумел догнать меня, так что пришлось полностью выложиться, чтобы остаться впереди. Когда ты так упорно работаешь на результат, то он приносит тебе большое удовлетворение, так что жду возможность попраздновать сегодня», — приводит слова Окона пресс-служба «Форс Индия».