Маркьонне: сейчас для «Феррари» важно вынести уроки из своих ошибок

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне прокомментировал поражение Себастьяна Феттеля в чемпионате мира, отметив, что команда из Маранелло мысленно «уже в 2018 году».



«Сейчас важно вынести максимум уроков из того, что мы сделали неправильно в этом году.



Вчера вечером я поговорил с генеральным директором «Даймлера» Дитрихом Цетше, несмотря на то, что на трассе мы являемся безжалостными соперниками, у нас дружеские отношения в жизни. Он признал, что в этом году нам не повезло, и наши результаты были бы другими, не случись того, что случилось в Азии», — цитирует Маркьонне Sportsmole.

