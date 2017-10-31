Росси: на сухой трассе в Австралии «Ямаха» была бы более конкурентоспособной

Пилот «Ямахи» Валентино Росси разочарован результатом гонки Гран-при Австралии, по итогам которой смог финишировать лишь седьмым.



«Нам немного не повезло с погодой, потому что на сухом треке, я думаю, мы были бы более конкурентоспособными… К сожалению, мы были недостаточно сильными с этим мотоциклом на мокрой трассе, у нас было много проблем. Я испытывал проблемы и был медленным на протяжении трёх четвертей гонки. Нам нуцжно понять причины этого и улучшить ситуацию», — приводит слова Росси официальный сайт серии.