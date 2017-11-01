Экипаж G-Drive Racing усилит победитель «24 часов Ле-Мана» Лоик Дюваль

В гонке «6 часов Бахрейна» команда G-Drive Racing выступит в обновлённом составе. К экипажу № 26 на финальном этапе нынешнего сезона FIA WEC присоединится французский пилот Лоик Дюваль, который станет напарником Романа Русинова и Лео Русселя.



35-летний француз добился значительных успехов в гонках на выносливость. В 2013-м, выступая за заводскую команду Audi, Дюваль выиграл легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте и стал чемпионом мира FIA WEC. Кроме того, в его активе титулы в престижных японских сериях Формула Nippon и Super GT, а также триумф в гонке «12 часов Себринга». В этом году Дюваль провёл дебютный сезон в популярной «кузовной» серии DTM, где отметился одним подиумом.



«Мы рады, что в Бахрейне за нашу команду выступит Лоик Дюваль. Мы рассчитываем, что опыт такого титулованного пилота будет нам очень полезен. Вместе с Лоиком и Лео Русселем мы постараемся красиво завершить нынешний сезон для команды G-Drive Racing», — прокомментировал приход Дюваля Роман Русинов, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе команды.



Гонка FIA WEC в Бахрейне пройдёт 18 ноября, а в ближайшие выходные в Шанхае состоится предпоследний этап чемпионата мира, на котором экипаж команды G-Drive Racing будет представлен Романом Русиновым, Лео Русселем и Нико Мюллером.