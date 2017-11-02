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175 лет назад 2016
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Леклер завершил тесты «Пирелли» в Мексике

Авто

Пилот Академии «Феррари» Шарль Леклер завершил тестовую программу «Пирелли» за рулём болида «Заубер», сообщает пресс-служба итальянской шинной компании. За счёт переменчивой погоды монегаску удалось поработать как со сликами, так и с промежуточной резиной. В общей сложности Леклер проехал по трассе в Мексике 104 круга (447 километров).

Следующие тесты «Пирелли» проведут после Гран-при Бразилии с командой «Макларен». Стоит отметить, что Шарля Леклера называют основным кандидатом на место в составе «Заубера» на сезон 2018 года. Помимо Леклера на вакансию в швейцарской команде претендуют Антонио Джовинацци и Паскаль Верляйн.

Источник: Официальный сайт "Пирелли" Сообщить об ошибке
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