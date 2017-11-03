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175 лет назад 2016
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Лоу: какое бы решение мы не приняли, отношения «Уильямса» и Массы будут хорошими

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Технический директор «Уильямса» Падди Лоу уверен, что любое решение относительно контракта Фелипе Массы, не повлияет на личные отношения бразильца с командой из Гроува.

«Отношения команды и пилота вокруг продления контракта всегда напряжённые. К тому же, Формула-1 очень публичная организация, что делает некоторые моменты более неудобными.

Фелипе отличный парень, и у нас с ним взаимное уважение. Я думаю, что к какому бы решению мы не пришли, отношения «Уильямса» и Массы останутся отличными", — приводит слова Лоу Crash.

Контракт Фелипе Массы с командой истекает по завершении нынешнего сезона. Сам бразилец хотел бы продлить сотрудничество с «Уильямс», однако на его место претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Уильямс Даниил Квят Падди Лоу Паскаль Верляйн Пол ди Реста Роберт Кубица Фелипе Масса
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