Лоу: какое бы решение мы не приняли, отношения «Уильямса» и Массы будут хорошими

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу уверен, что любое решение относительно контракта Фелипе Массы, не повлияет на личные отношения бразильца с командой из Гроува.

«Отношения команды и пилота вокруг продления контракта всегда напряжённые. К тому же, Формула-1 очень публичная организация, что делает некоторые моменты более неудобными.

Фелипе отличный парень, и у нас с ним взаимное уважение. Я думаю, что к какому бы решению мы не пришли, отношения «Уильямса» и Массы останутся отличными", — приводит слова Лоу Crash.

Контракт Фелипе Массы с командой истекает по завершении нынешнего сезона. Сам бразилец хотел бы продлить сотрудничество с «Уильямс», однако на его место претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.