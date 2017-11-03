Источник: чемпион DTM 2017 года выступит на «24 часах Дайтоны»

Чемпион серии DTM 2017 года Рене Раст может принять участие в гонке «24 часа Дайтоны» в составе команды «Мазда», сообщает Motorsport. По информации источника, контракт Раста будет рассчитан сразу на четыре этапа чемпионата IMSA — «24 часа Дайтоны», «12 часов Себринга», «6 часов Уоткинс-Глена» и «Малом Ле-Мане». Раст уже пять раз выступал в «24 часах Дайтоны», добившись третьего результата на финише в своей лучшей гонке в 2017 году.



Ранее появилась информация, что в «24 часах Дайтоны» примет участие двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. Стоит отметить, что помимо Раста в списке потенциальных кандидатов на место в команде «Мазда» называют Оливера Джарвиса, Тристана Нуньеса и Джонатана Бомарито.