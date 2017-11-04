Конвей: рассчитывал на хороший результат Кобаяси

Гонщик «Тойота» Майк Конвей подчеркнул, что возлагал надежды на результат Камуи Кобаяси, поскольку его круг не был идеальным. С результатом 1:42.832 «Тойота» на 440 тысячных секунды опередила своих соперников из «Порше» в составе Нила Яни, Андре Лоттерера и Ника Тэнди. Для японской команды этот поул стал первым с июля 2017 года.



«На нашем счету было хорошее время в каждой из сессий до квалификации, так что мы были уверены в своей машине. Я мог проехать свой круг лучше, это было понятно сразу, поэтому я рассчитывал на то, что Камуи покажет хороший результат», — цитирует Конвея Autosport.