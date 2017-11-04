Масса: хочу завершить карьеру в Формуле-1 на высокой ноте

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал решение завершить карьеру по окончании сезона 2017 года.



«Как всем известно, после моего решения об уходе из Формулы-1 по окончании прошлого сезона я согласился вернуться, чтобы помочь «Уильямсу». Я наслаждался теми четырьмя годами, что я провёл в команде, но моя карьера в Формуле-1 завершается в этом сезоне. Я хочу ещё раз сказать большое спасибо тем, кто меня поддерживал на протяжении этого времени — моей жене, моему отцу, всей моей семье, моему менеджеру Николя Тодту, всем моим друзьям, коллегам и спонсорам.



Также хотелось бы сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые были невроятно благосклонны ко мне и страстно меня поддерживали на протяжении долгих лет. У меня останется множество приятных воспоминаний. Сейчас я занят подготовкой к двум последним гонкам в Формуле-1 в Бразилии и Абу-Даби, и пусть они будут эмоциональными, я хочу завершить свою карьеру на высокой ноте и начать готовиться к новой главе в моей жизни», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».