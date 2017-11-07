Ферстаппен поддерживает идею о постоянных стюардах в Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддерживает идею о назначении постоянных стюардов на сезон в Формуле-1, которая, как предполагается, могла бы обеспечить большую последовательность в принимаемые решения по тем или иным инцидентам в гонках.



«Я думаю, что это, в конце концов, было бы лучше. По крайней мере со стюардами… Вы бы знали, с кем работаете. Они бы начинали понимать пилотов немного лучше, поскольку чаще бы работали с ними, проводили вместе больше гонок. Честно говоря, мы должны двигаться в этом направлении», — цитирует Ферстаппена NBC Sports.