Алонсо пока нет в заявке на тесты WEC, Терещенко поедет в LMP2

Пресс-служба чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC опубликовала предварительный список участников тестов новичков, которые состоятся в Бахрейне в воскресенье, 19 ноября. В списке пока отсутствует гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо, который, как ранее сообщалось, посетил базу «Тойоты» для подготовки гоночного кресла. Ожидается, что в 2018 году Алонсо примет участие в «24 часах Ле-Мана» в составе «Тойоты». Вероятно, Алонсо официально будет добавлен в список участников тестов позднее.



Точно в составе «Тойоты» будут работать Тома Лоран и Майк Конвей. Пилот, который будет управлять «Порше», не подтверждён, но известно, что им станет чемпион Формулы V8 3.5. Сейчас в чемпионате лидирует Пьетро Фиттипальди, который перед финальным этапом опережает россиянина Матевоса Исаакяна на 13 очков. Идущий третьим Егор Оруджев проигрывает 25 очков и тоже сохраняет теоретические шансы взять титул. Отметим, что второй и третий призёры Формулы V8 получат право на тесты в составе команд-чемпионов категорий LMP2 и GTE Pro.



Один россиянин на тестах уже подтверждён: ещё один участник Формулы V8 3.5 Константин Терещенко будет работать с командой LMP2 TDS Racing.