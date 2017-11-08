Боссы Ф-1 запланировали демозаезды в четырёх крупных городах в 2018 году

Руководство Формулы-1 намерено провести в следующем году демонстрационные заезды в четырёх крупных городах Франции, США, Бразилии и Китая в рамках реализации планов по сближению с болельщиками. В Liberty Media, которая приобрела Ф-1 в январе этого года, считают, что потенциал серии не был полностью использован прежними владельцами.



В этом году перед Гран-при Великобритании состоялось шоу в Лондоне, в котором приняли участие большинство из нынешних команд Ф-1 и 19 из 20 пилотов.



Как утверждает GPUpdate, в следующем году запланированы четыре подобных мероприятия. Интерес к ним проявили Марсель (Франция), Майами (США), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Шанхай (Китай).