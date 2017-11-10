Семья Шумахера надеется на «медицинское чудо»

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер продолжает проходить реабилитацию после тяжёлой травмы головного мозга. По словам источника, приближённого к семье немца, его близкие всё ещё надеются на выздоровление Михаэля.

«Он посылает сигналы из того далёкого мира. Его жена и дети по-прежнему надеются на медицинское чудо», — приводит слова источника Mirror.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил многочисленные травмы во время катания на горных лыжах. Спортсмен длительное время находился в больнице, после чего его перевезли домой. По сведениям британского издания, за ним 24 часа в сутки ухаживает персонал из 15 человек. Неделя лечения Шумахера обходится его семье в 115 тыс. фунтов.