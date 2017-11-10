Ферстаппен: моя пятничная практика могла быть немного лучше

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о пятничных тренировках Гран-при Бразилии.



«Моя пятница была в порядке. Она могла быть немного лучше. Нам всё ещё нужно улучшить баланс, но в целом была приличная практика. Сегодня утром мне не хватало сцепления с трассой, и нам удалось улучшить ситуацию во второй половине дня, но ещё предстоит много работы.



На коротких сериях на «суперсофте» мы ехали неидеально, но на длинных сериях не слишком отставали. Конечно, я всегда хочу ехать быстрее, но «Мерседес» на данный момент быстрее нас. Нам нужно добиться улучшений к завтрашнему дню, потому как мы знаем, что в квалификации они активируют специальный режим мотора. Думаю, на финальной практике нам нужно быть столь же быстрыми или даже быстрее, чем «Мерседес», чтобы иметь шанс попасть на первый ряд», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».