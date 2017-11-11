Перес: из-за деградации шин тяжело было корректировать настройки болида

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился своими впечатлениями от пятничной практики Гран-при Бразилии. Мексиканец смог поработать на трассе лишь на второй практике, поскольку на первой тренировке уступил место в кокпите Джорджу Расселлу.



«Я работал на трассе только во второй половине дня, поэтому нужно было проделать много работы за одну сессию. Нелегко было внести корректировки в баланс из-за деградации шин по ходу тренировки, но команда собрала много полезной информации, это поможет нам выбрать правильное направление для работы на завтрашний день», — цитирует Переса пресс-служба команды.