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Перес: из-за деградации шин тяжело было корректировать настройки болида

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Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился своими впечатлениями от пятничной практики Гран-при Бразилии. Мексиканец смог поработать на трассе лишь на второй практике, поскольку на первой тренировке уступил место в кокпите Джорджу Расселлу.

«Я работал на трассе только во второй половине дня, поэтому нужно было проделать много работы за одну сессию. Нелегко было внести корректировки в баланс из-за деградации шин по ходу тренировки, но команда собрала много полезной информации, это поможет нам выбрать правильное направление для работы на завтрашний день», — цитирует Переса пресс-служба команды.

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес Формула-1 Гран-при Бразилии
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