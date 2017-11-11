Булье: участие в WEC будет отвлекать Алонсо от работы в «Макларене»

Руководитель «Макларена» Эрик Булье подчеркнул, что полноценное участие Фернандо Алонсо в чемпионате WEC практически невозможно в связи со сложностью совмещения участия в двух сериях.



«Алонсо говорил, что планирует выступить в гонках, которые не относятся к «Тройной короне автоспорта». Это обсуждалось отдельно. Его основной фокус должен быть направлен на Формулу-1, это в приоритете. Мы делаем всё возможное, чтобы предоставить ему конкурентоспсобный автомобиль, и если нам это удастся, то он не будет принимать участие в других гонках.



Пилот не может выдержать выступление в двух полноценных сериях, это слишком тяжело. Кроме того, подобное участие серьёзно отвлекает от главного. Выступить в гонках в Ле-Мане, Индианаполисе или Дайтоне? Почему бы и нет. Это разовое событие. Что-то большее явно будет отвлекать от основной работы в «Макларене», — приводит слова Булье BBC.