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«Макларен» заблокировал сохранение больших акульих плавников на 2018 год

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Команда Формулы-1 «Макларен» не одобрила предложение сохранить в сезоне-2018 так называемые акульи плавники такого же размера, как в 2017 году. Будущий регламент Ф-1 предусматривает ограничения на размеры плавников, однако большинство команд захотело оставить этот элемент в прежнем виде. Однако «Макларен» не проголосовал за данное предложение, а так как менять правила на следующий сезон в данный момент года можно только при единогласном решении конюшен, акульи плавники всё-таки станут меньше.

Сохранение прежних плавников позволило бы командам сохранить больше места для спонсорских логотипов и увеличенных номеров пилотов и аббревиатур их фамилий. Кроме того, акулий плавник влияет на работу заднего антикрыла, отмечает F1i.

По мнению «Макларена», уменьшение плавника сделает более привлекательным для спонсоров размещение наклеек на заднем антикрыле. При этом в команде не скрывают, что уменьшение плавника пойдёт на пользу и скорости болида «Макларена» 2018 года.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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